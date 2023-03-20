محافظ جدة يفتتح اللقاء الثالث للمسؤولية الاجتماعية واليوم العالمي للهندسة

وألقى نائب مدير مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي كلمة أكد من خلالها أن المؤسسة أولت المسؤولية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا، أسست فريقًا متخصصًا للمسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن يضم في عضويته العديد من المختصين من القطاعين العام والخاص، كما يستهدف تكامل جهود القطاعات المعنية تربوية وثقافية واقتصادية واجتماعية، مشيرًا إلى أن الفريق كان نواة فاعلة لتعزيز هذا القطاع وإيجاد مسارات وصل ودعم لتفعيل دور جميع الجهات الحكومية والخاصة في قطاع المسؤولية الاجتماعية الذي يتجاوز في دوره الدعم المادي أو العيني الى أبعاد عديدة ومنطلقات وأهداف إستراتيجية في مقدمتها الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.