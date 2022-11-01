برعاية أمير عسير.. جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للتأتأة

احتفلت جامعة الملك خالد ممثلةً بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، أمس، باليوم العالمي للتأتأة، برعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك بالمدينة الجامعية بالقرعاء.
وأقامت الجامعة ندوة حوارية لنشر الوعي باضطراب التأتأة، ومعرفة طرق التعامل مع المصابين بالتأتأة، ودعمهم لتجاوزها والتحكم بها، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين.
وتضمّنت الندوة محاور عدة لرفع الوعي الصحي؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، والحثِّ على اتباع السلوكيات السليمة، بالإضافة إلى عرض تجارب أشخاص تجاوزوا التأتأة ونجحوا في العديد من المجالات.
يُذكر أن الاحتفال أقيم بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، فيما شارك في الندوة بعض ممثلي القطاع الخاص.