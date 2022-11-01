برعاية أمير عسير.. جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للتأتأة

احتفلت جامعة الملك خالد ممثلةً بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، أمس، باليوم العالمي للتأتأة، برعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك بالمدينة الجامعية بالقرعاء.