الندوة العالمية تُثمِّن الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في المملكة في نسختها السادسة ودورها في تعزيز الأثر المستدام

أعربت الندوة العالمية للشباب الإسلامي عن تقديرها للجائزة الوطنية للعمل التطوعي، عقب إعلان المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بدء استقبال طلبات المشاركة في نسختها السادسة، مؤكدة أن الجائزة تمثل مبادرة محورية لتكريم رواد العطاء وتعزيز ثقافة التطوع بوصفها إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الندوة أن الجائزة، بصفتها الحدث الأبرز على مستوى المملكة لتكريم المبادرات التطوعية، تسهم في دعم مستهدفات الرؤية الوطنية الساعية للوصول إلى مليون متطوع سنويًا، من خلال تحفيز الأفراد والجهات على تبني ممارسات تطوعية مؤثرة، وتجويد المبادرات، وإبراز النماذج الملهمة، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات والممارسين في هذا المجال.
ومن المقرر أن يُقام حفل تكريم الفائزين مساء يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م، تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع، وذلك ضمن فعاليات منتدى القطاع غير الربحي الدولي في الرياض.
ودعت الندوة العالمية، الشباب والمؤسسات في العالم الإسلامي إلى الاستفادة من التجربة السعودية في مأسسة العمل التطوعي، مؤكدة أن التطوع قيمة إسلامية وحضارية تعزز روح التكافل وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.