جمعية المودة تطلق حملة "استثمر قدراتها" لدعم وتعزيز مكانة المرأة

واختتم "آل رضي" بأن المودة تفتخر بدورها الفعال في تعزيز تمكين المرأة من خلال برامجها على مر أكثر من عشرين عاماً، حيث قدمت التدريب المهني والحرفي لأكثر من 21 ألف سيدة، بالإضافة لبرامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية لأكثر من 96 ألف مستفيدة، وكذلك تقديم خدمات الإرشاد والحماية الأسرية لأكثر من 117 ألف امرأة، كما استفادت أكثر من 5500 امرأة من برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤي والزيارة، وأكثر من 1000 امرأة من برنامج تأهيل المختصين، و36 سيدة من خدمات الإرشاد البحثي.