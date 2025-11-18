جمعية عيوني الصحية تحقّق 98.20% في تقييم الحوكمة وتؤكد تميزها المؤسسي

حقّقت جمعية عيوني الصحية إنجازًا متميزًا يُضاف إلى سجلّها المؤسسي، بحصولها على درجة ٩٨.٢٠٪ في تقييم الحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أحد أهم المؤشرات الوطنية التي تقيس مستوى الالتزام بالشفافية، والسلامة المالية، وجودة الأداء الإداري والتنظيمي. ويعكس هذا التميز مستوى التطوير الذي تنتهجه الجمعية في إجراءاتها الداخلية، ونظم الرقابة، ومعايير العمل، وجودة الخدمات الصحية البصرية المقدمة للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وبهذه المناسبة، رفع الرئيس التنفيذي لجمعية عيوني الصحية الأستاذ صالح العنزي خالص شكره وتقديره إلى مجلس الإدارة برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم على دعمهم المستمر، مؤكّدًا أن هذا الإنجاز ثمرة لثقة المجلس وحُسن توجيهاته. كما عبّر عن امتنانه لفريق العمل على جهودهم الكبيرة والتزامهم المهني الذي ساهم في تحقيق هذا المستوى المتقدم من الحوكمة.
وأكد العنزي أن هذا النجاح يعكس رؤية الجمعية في تعزيز ممارسات الحوكمة واستدامة العمل المؤسسي، وبناء بيئة إدارية أكثر فعالية، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين ودعم الدور التنموي للقطاع غير الربحي. وتواصل الجمعية تطوير مبادراتها وبرامجها العلاجية والوقائية والتوعوية لضمان استمرارية الأثر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
ولم ينسَ العنزي في ختام تصريحه أن يقدّم خالص شكره للفريق العامل في مجال الحوكمة، ولجميع الداعمين للجمعية من شركاء النجاح من المؤسسات الحكومية والأهلية والمانحة ورجال الأعمال الذين أسهموا في تعزيز مسيرة الجمعية وتحقيق تميزها المؤسسي.