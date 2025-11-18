جمعية عيوني الصحية تحقّق 98.20% في تقييم الحوكمة وتؤكد تميزها المؤسسي

حقّقت جمعية عيوني الصحية إنجازًا متميزًا يُضاف إلى سجلّها المؤسسي، بحصولها على درجة ٩٨.٢٠٪؜ في تقييم الحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أحد أهم المؤشرات الوطنية التي تقيس مستوى الالتزام بالشفافية، والسلامة المالية، وجودة الأداء الإداري والتنظيمي. ويعكس هذا التميز مستوى التطوير الذي تنتهجه الجمعية في إجراءاتها الداخلية، ونظم الرقابة، ومعايير العمل، وجودة الخدمات الصحية البصرية المقدمة للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.