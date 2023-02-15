بالصور.. "تعليم العارض" ينظم معرضاً بيئياً في ثانوية الأمير أحمد بن عبدالعزيز

افتتحت ابتدائية الأمير أحمد بن عبدالعزيز المعرض البيئي الأول تحت شعار "مبادرة السعودية الخضراء 2030".
جاء ذلك بإشراف مدير المدرسة ناصر العتيبي ورائد النشاط زيد الهلال وبرعاية مكتب تعليم العارض ممثلاً بمشرف النشاط الطلابي فهد العباد ومشرف التربية الفنية نواف العيد، وبالشراكة مع "المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر".
وتضمّن المعرض افتتاح "المشتل البيئي للنباتات النادرة"، والذي يحتوي على نباتات برية مثل العرار والديدحان وأم قلاص والسدر.
ويهدف المعرض إلى زرع ثقافة الحفاظ على الغطاء النباتي في نفوس النشء بتعزيز قيم العمل التطوعي البيئي عبر التعريف بالنباتات البرية من الناحيتين العلمية، وما سجلته الذاكرة الأدبية من ذكر لها، والمساهمة في غرس بعض النباتات والتعرف على طرق المحافظة عليها.