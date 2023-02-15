بالصور.. "تعليم العارض" ينظم معرضاً بيئياً في ثانوية الأمير أحمد بن عبدالعزيز

ويهدف المعرض إلى زرع ثقافة الحفاظ على الغطاء النباتي في نفوس النشء بتعزيز قيم العمل التطوعي البيئي عبر التعريف بالنباتات البرية من الناحيتين العلمية، وما سجلته الذاكرة الأدبية من ذكر لها، والمساهمة في غرس بعض النباتات والتعرف على طرق المحافظة عليها.