"النفيعي" يتفقد أعمال تأهيل المباني التعليمية بالطائف ويوجّه بسرعة الإنجاز

نيابة عن المدير العام للتعليم بالطائف وقف المساعد للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي على أعمال تأهيل المباني المدرسية في ثانوية الحوية للبنين والابتدائية الأولى والمتوسطة الأولى للبنات بحضور المساعد للخدمات و ممثلي شركة تطوير ويوجّه بسرعة الانتهاء من أعمال التأهيل للمباني التعليمية قبل العودة للمدارس.
وتفقد "النفيعي" نسبة الإنجاز في أعمال المباني التعليمية وشدد على ضرورة رصد مراحل الإنجاز وتدوينها بشكل دوري، مهيبًا في الوقت نفسه بتذليل العوائق التي قد تعيق سير العمل بكل المشروعات التعليمية، وسرعة الإنجاز، وتلافي التأخير، وتسليم المشروعات في الوقت المحدد وفق أعلى معايير الجودة.