"النفيعي" يتفقد أعمال تأهيل المباني التعليمية بالطائف ويوجّه بسرعة الإنجاز

وتفقد "النفيعي" نسبة الإنجاز في أعمال المباني التعليمية وشدد على ضرورة رصد مراحل الإنجاز وتدوينها بشكل دوري، مهيبًا في الوقت نفسه بتذليل العوائق التي قد تعيق سير العمل بكل المشروعات التعليمية، وسرعة الإنجاز، وتلافي التأخير، وتسليم المشروعات في الوقت المحدد وفق أعلى معايير الجودة.