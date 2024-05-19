"أمانة جدة": 22 مليون ساعة عمل آمنة في مشروعات تصريف الأمطار

قدّر وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار بأمانة محافظة جدة المهندس غسان بن عبدالله الزهراني، عدد ساعات العمل الآمنة في مشروعات تصريف مياه الأمطار، بنحو 22.307.650 ساعة، خلال الفترة من عام 2018م، حتى الآن في مايو 2024م، متوقعًا زيادتها إلى الضعف الفترة المقبلة.
وقال "الزهراني"، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لقادة السلامة: "يخدم البرنامج مساحات شاسعة من مدينة جدة، تمتد إلى 1716 كلم مربع؛ حيث أُنجز 14 مشروعًا، ويجري تنفيذ 16 مشروعًا، في حين سيبدأ العمل على عدة مشروعات خلال الأيام المقبلة من هذا الشهر، بإجمالي تكلفة يتجاوز 2 مليار ريال".
ولفت إلى أن برنامج أمانة جدة لتصريف مياه الأمطار، يندرج ضمن أحد أهم مشروعات البنية التحتية بجدة، ويلقى دعمًا كبيرًا من القيادة الحكيمة، بوصفه أحد مستهدفات الرؤية 2030م، لتحسين جودة الحياة، وحماية المدينة من خطر وتأثير مياه الأمطار.
وشدد "الزهراني"، على "ضرورة التوعية المستمرة لجميع المساهمين في برنامج تصريف مياه الأمطار، بأهمية الصحة والسلامة المهنية على مستوى الفرد والمنشأة، باعتبارها ضرورة من ضروريات استمرار الإنتاج المهني والحفاظ على جودة سير العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة".
يأتي ذلك، في وقت دشنت فيه أمانة جدة بمقرّها، أول اجتماع لقادة السلامة، برعاية أمين جدة صالح بن علي التركي، انطلاقًا من حرص الأمانة على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وفق أعلى المعايير المحلية والدولية، ودعمًا لمبادرة استشاري الإشراف على مشروعات برنامج تصريف مياه الأمطار بالأمانة، شركة "دبليو إس بي".
ويأتي هذا الاجتماع، استكمالًا لمستهدفات حملة "نحن نهتم" التي دُشّنت خلال الفترة الماضية في جميع المشروعات الإنشائية للشركة في الشرق الأوسط؛ حيث من المخطط انعقاد الاجتماع على أساس نصف سنوي، لاستعراض أهمية التعاون في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ مشروعات برنامج تصريف مياه الأمطار.