"أمانة جدة": 22 مليون ساعة عمل آمنة في مشروعات تصريف الأمطار

وقال "الزهراني"، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لقادة السلامة: "يخدم البرنامج مساحات شاسعة من مدينة جدة، تمتد إلى 1716 كلم مربع؛ حيث أُنجز 14 مشروعًا، ويجري تنفيذ 16 مشروعًا، في حين سيبدأ العمل على عدة مشروعات خلال الأيام المقبلة من هذا الشهر، بإجمالي تكلفة يتجاوز 2 مليار ريال".