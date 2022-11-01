محافظ الأحساء يستقبل أمين عام "إحكام" ويطلع على آلية عملها

واطلع الأمير سعود بن طلال على عرضٍ مفصلٍ عن دور ومهام اللجان، إضافةً إلى شرح آلية عملها، وما يتضمنه من دراسةٍ فنيةٍ وشرعيةٍ ونظاميةٍ للطلبات، مؤكدًا أهمية الدور الكبير الذي تقوم به لجان النظر في تثبيت ملكية العقارات غير مكتملة الإجراءات، وحرصها على إنجاز الطلبات وفق قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات، مما يعزز موثوقية وشفافية البيئة العقارية، ويدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.