محافظ الأحساء يستقبل أمين عام "إحكام" ويطلع على آلية عملها

استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمكتبه اليوم الأمين العام للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام) أحمد بن عبدالله الصقر ويرافقه عدد من منسوبي الهيئة.
واطلع الأمير سعود بن طلال على عرضٍ مفصلٍ عن دور ومهام اللجان، إضافةً إلى شرح آلية عملها، وما يتضمنه من دراسةٍ فنيةٍ وشرعيةٍ ونظاميةٍ للطلبات، مؤكدًا أهمية الدور الكبير الذي تقوم به لجان النظر في تثبيت ملكية العقارات غير مكتملة الإجراءات، وحرصها على إنجاز الطلبات وفق قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات، مما يعزز موثوقية وشفافية البيئة العقارية، ويدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.
ونوه باهتمام ومتابعة القيادة الحكيمة -أيدها الله- بأعمال لجان النظر، ولكلَّ ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما قدّم "الصقر" شكره لمحافظ الأحساء على دعمه واهتمامه وحرصه على تعزيز تكامل أدوار المنظومة الحكومية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.