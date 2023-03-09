محافظ الأحساء يتفقّد مركز حرض ويلتقي بالأهالي

تفقّد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مركز حرض التابع للمحافظة، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة، وكان في استقباله رئيس المركز علي بن عبدالله بن قضعان وعدد من الأهالي.