محافظ الأحساء يتفقّد مركز حرض ويلتقي بالأهالي

تفقّد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مركز حرض التابع للمحافظة، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة، وكان في استقباله رئيس المركز علي بن عبدالله بن قضعان وعدد من الأهالي.
وأكد سموه خلال لقائه بأهالي مركز حرض أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما- لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب، ونقل تحيات أمير المنطقة الشرقية ونائبه.
واطّلع خلال زيارته للمركز على عرض مرئي يحتوي على إنجازات المركز وأبرز الخدمات المتوفرة فيه، وكذلك تعاون الجهات الحكومية وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المركز.
وقدم رئيس المركز علي بن عبدالله بن قضعان وأهالي المركز شكرهما وتقديرهما لمحافظ الأحساء على زيارته واهتمامه بمراكز المحافظة.