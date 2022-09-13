جمعية الخالدية تفعّل مبادرة "اعرف أرقامك" بمهرجان التمور الأول بمحافظة الأفلاج

فعّلت جمعية التنمية الأهلية بالخالدية بالأفلاج، بالشراكة مع مستشفى الأفلاج العام وقطاع المراكز الصحية؛ المبادرة الصحية "اعرف أرقامك"، بمشاركة فريق روائع التطوعي التابع لجمعية الخالدية، وذلك مع افتتاح مهرجان التمور واليسر المقام في المحافظة وسط إقبال مميز من المواطنين والمواطنات.
وتهدف المبادرة الموجهة لكافة أفراد المجتمع، إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر على صحة الفرد، والتي تشتمل على: معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم.
فيما أشاد محافظ الأفلاج أحمد العلم، أثناء زيارته للمعرض، بهذه الحملة الوطنية الصحية التي تضمنت توزيع إهداء ومنشورات توعوية والتعريف بأهدافها السامية.