جمعية الخالدية تفعّل مبادرة "اعرف أرقامك" بمهرجان التمور الأول بمحافظة الأفلاج

فعّلت جمعية التنمية الأهلية بالخالدية بالأفلاج، بالشراكة مع مستشفى الأفلاج العام وقطاع المراكز الصحية؛ المبادرة الصحية "اعرف أرقامك"، بمشاركة فريق روائع التطوعي التابع لجمعية الخالدية، وذلك مع افتتاح مهرجان التمور واليسر المقام في المحافظة وسط إقبال مميز من المواطنين والمواطنات.