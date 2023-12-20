المعارض المركزية الخاصة بأولمبياد "إبداع 2024" تختتم أعمالها في 3 مناطق

وأُقيمت المعارض المركزية في كلٍ من: الرياض وجدة والشرقية، واستمرت خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر الجاري، وبلغ عدد الأبحاث والأفكار المشاركة أكثر من 17400فكرة بحثية، ترشح منها 390 مشروعًا بحثيًا.