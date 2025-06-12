أمسية أدبية في خيمة عنترة بن شداد في حائل

أُقيم مساء أمس الخميس، أمسية أدبية بعنوان: "خيمة عنترة بن شداد"، في قرية النعي بمنطقة حائل، ضمن برامج وفعاليات جمعية أدبي حائل، وذلك بحضور عدد من الضيوف، ومنسوبي الجمعية، والمتحدثين المشاركين المهتمين بهذا المجال والمتخصصين فيه.
ونُظّمت جولة مصاحبة لأهم المواقع الأثرية المرتبطة بتاريخ عنترة بن شداد، ثم عُرض فيلم وثائقي عن عنترة، تناول شعره وحياته ومكارمه، بالإضافة إلى دراسات علمية قدّمها جمعٌ من المهتمين والمتخصصين في مجالي الأدب والتاريخ.
وافتُتحت الأمسية بكلمة من الدكتور نايف المهيلب، رئيس جمعية أدبي حائل، وشارك بعد ذلك المتحدثون في جلسة حوارية، ضمت كلاً من: البروفيسور قصي بن منصور التركي، والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العتل، والدكتور عبدالرحمن بن خلف البراك، والدكتور صالح بن سعد العمري، وعبدالله بن سليمان الدريهم، بتقديم وإدارة من الدكتور عبدالعزيز الشنتوف. واختُتمت الأمسية بمداخلات وأسئلة من عدد من الحضور.
كما كان للعرضة الوطنية حضورٌ في ختام الأمسية، أضفى عليها جمالًا وإبداعًا.
وتأتي هذه الأمسية ضمن الأنشطة التي تقدمها جمعية أدبي حائل، والتي تسهم في دعم الثقافة والأدب في المملكة العربية السعودية، وتواكب مستهدفات رؤية 2030.