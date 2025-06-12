أمسية أدبية في خيمة عنترة بن شداد في حائل

وافتُتحت الأمسية بكلمة من الدكتور نايف المهيلب، رئيس جمعية أدبي حائل، وشارك بعد ذلك المتحدثون في جلسة حوارية، ضمت كلاً من: البروفيسور قصي بن منصور التركي، والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العتل، والدكتور عبدالرحمن بن خلف البراك، والدكتور صالح بن سعد العمري، وعبدالله بن سليمان الدريهم، بتقديم وإدارة من الدكتور عبدالعزيز الشنتوف. واختُتمت الأمسية بمداخلات وأسئلة من عدد من الحضور.