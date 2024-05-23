أمين الطائف يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتنسيق المشروعات الخدمية

ترأس أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الدائمة لتنسيق المشروعات بالطائف، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالنسيم.
جاء ذلك بحضور مديري الجهات الخدمية، لبحث موضوعات وقضايا مشتركة وفق جدول الأعمال.
وبحث الاجتماع تطبيق لائحة تراخيص الحفريات، وما لوحظ من ضعف فني لإعادة الطبقة الإسفلتية بعد الانتهاء من التمديدات.
كما ناقش أهمية التزام المقاولين في أعمال تمديد الخدمات وتطبيق الطرق الحديثة في الحفر على الطرق الرئيسة.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز الطرق العالمية الحديثة في تنفيذ هذه الأعمال، ورفع مستوى التنسيق، فيما بين الجهات ذات العلاقة، وتذليل أي معوقات إن وجدت.
وأوصى الاجتماع، بتعزيز الدور الرقابي على المشروعات والخدمات التنموية للجان الدائمة ومكاتب التنسيق، والعمل على تكامل الجهود مع جميع القطاعات المعنية في المحافظة، وإيجاد الحلول للتحديات القائمة؛ بما يدعم المشروعات التنموية والتطويرية والخدمية عمومًا.