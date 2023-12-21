رئيس بلدية سبت الجارة: نعمل على تنفيذ عدد من المشاريع البلدية

أوضح رئيس بلدية سبت الجارة المهندس عايض العفيفي أن البلدية تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، من ضمنها مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لحماية الطرق البلدية من آثار السيول، وربط طرق القرى بالمزلقانات والعبارات الخرسانية؛ حتى لا تعزل السيول السكان وقت هطول الأمطار.
وتتضمن المشاريع إنشاء ملاعب رياضية للشباب وحدائق عامة وساحات بلدية للاحتفالات ومشاريع سفلتة، وأضاف "العفيفي" أن البلدية تعمل باستمرار على تطوير واعتماد المشاريع البلدية بالمراكز الثلاثة التابعة لها، والعمل على إيجاد الفرص الاستثمارية لجلب رجال الأعمال؛ لكون المنطقة فيها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
جديد بالذكر أن مركز سبت الجارة والمراكز التابعة لنطاق البلدية تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط بين ثلاث مناطق إدارية: مكة المكرمة، وعسير، والباحة، وكذلك بأسواقها الشعبية الأسبوعية؛ ومن أشهرها سوق بني عيسى بسبت الجارة أحد أكبر أسواق تهامة الذي يقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويرتاده أكثر من ألفَيْ زائر أسبوعياً، خصوصًا في موسم الشتاء؛ بسبب تنوع معروضاته القديمة والحديثة خصوصًا التراثية والمأكولات الشعبية.
ويتميز السوق بتعدد الأنشطة من مختلف السلع كالتمور والخضار والفواكه والعطريات والحبوب بأنواعها والسمن والعسل والملابس، والكثير من المقتنيات الحرفية القديمة كالسيوف والخناجر والحلي النسائية والأواني الخشبية وأغلب تلك المهن يعمل فيها سعوديون منذ سنوات متنقلين بها في أسواق المنطقة، إلا أنهم يعتبرون سوق بني عيسى من أفضلها إقبالًا لطلب السلع القديمة.
وتحرص البلدية باستمرار على تنظيم السوق وتطويره بما يتناسب مع طبيعته الشعبية.