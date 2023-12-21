رئيس بلدية سبت الجارة: نعمل على تنفيذ عدد من المشاريع البلدية

جديد بالذكر أن مركز سبت الجارة والمراكز التابعة لنطاق البلدية تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط بين ثلاث مناطق إدارية: مكة المكرمة، وعسير، والباحة، وكذلك بأسواقها الشعبية الأسبوعية؛ ومن أشهرها سوق بني عيسى بسبت الجارة أحد أكبر أسواق تهامة الذي يقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويرتاده أكثر من ألفَيْ زائر أسبوعياً، خصوصًا في موسم الشتاء؛ بسبب تنوع معروضاته القديمة والحديثة خصوصًا التراثية والمأكولات الشعبية.