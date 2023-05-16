مؤسسة عبدالله الراجحي تحصل على شهادة الاعتماد من المعهد العالمي لإدارة الابتكار

وتابع "حدادي": "إن شهادة Innovative Organisation Level 1، تؤثر بشكل إيجابي على القطاع غير الربحي في المملكة، والعمل على تعزيز الاحترافية في إدارة المنظمات غير الربحية؛ نظرًا لأن مهمة المعهد العالمي لإدارة الابتكار، إضفاء الطابع التطبيقي على الابتكار في جميع أنحاء العالم، لتصبح مؤسسة الراجحي الخيرية بشكل خاص نموذجًا يحتذى به في مجال العمل الخيري بالمملكة والشرق الأوسط".