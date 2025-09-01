اجتماع مشترك بين "بيئة الطائف" و"هدف" لتعزيز الشراكة ودعم الكوادر الزراعية

عقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، اليوم في مقر المكتب، اجتماعًا مع مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالمحافظة عبدالله القرني، لبحث أوجه التعاون وتعزيز الشراكة بين الجهتين.