اجتماع مشترك بين "بيئة الطائف" و"هدف" لتعزيز الشراكة ودعم الكوادر الزراعية

عقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، اليوم في مقر المكتب، اجتماعًا مع مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالمحافظة عبدالله القرني، لبحث أوجه التعاون وتعزيز الشراكة بين الجهتين.
وناقش الاجتماع عددًا من المبادرات والبرامج المشتركة الهادفة إلى دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل في مجالات القطاع الزراعي، إضافة إلى استعراض سبل التعاون لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجهتين على التكامل والعمل التشاركي بما يخدم أبناء المحافظة ويسهم في دعم القطاعات التنموية.