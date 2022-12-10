احتفالاً باليوم الدولي 2022 م.. "بيئة عسير" تنفذ فعالية "المرأة تحرك الجبال"

وشاركت عدة جهات في إنجاح هذه المبادرة التي شارك فيها أكثر من 500 شخص من مختلف الأعمار، بمشاركة إمارة عسير ، هيئة تطوير منطقة عسير، الشرطة، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الأمانة، بلدية طبب، التلفزيون السعودي، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فريق الكشافة بمحافظة رجال ألمع ، جمعية دعم للبحث والإنقاذ، فريق ومشاة هايكنج الجنوب وغيرهم من الفرق التطوعية.