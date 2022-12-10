احتفالاً باليوم الدولي 2022 م.. "بيئة عسير" تنفذ فعالية "المرأة تحرك الجبال"

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم فعالية، الاحتفاء باليوم الدولي للجبال 2022م، تحت عنوان "المرأة تحرك الجبال"، في مسار السعادة بربيعة ورفيدة، الفعالية أقامها فرع الوزارة بعسير بالتعاون مع مبادرة التوعية البيئية إحدى مبادرات التحول الوطني التي تشرف عليها الوزارة.
وشاركت عدة جهات في إنجاح هذه المبادرة التي شارك فيها أكثر من 500 شخص من مختلف الأعمار، بمشاركة إمارة عسير ، هيئة تطوير منطقة عسير، الشرطة، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الأمانة، بلدية طبب، التلفزيون السعودي، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فريق الكشافة بمحافظة رجال ألمع ، جمعية دعم للبحث والإنقاذ، فريق ومشاة هايكنج الجنوب وغيرهم من الفرق التطوعية.
وشهدت الفعالية حضورًا نسائيًا فعالاً، وكانت الفعالية بدأت بالسلام الملكي فالقرآن الكريم فكلمة لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني ألقاها نيابة عنه مدير إدارة البيئة بالفرع المهندس أحمد بن محمد آل مجثل وتجول الحضور في العرض الخاص بالهايكنج وألقت المواطنة أم أحمد كلمة نيابة عن المرأة الجبلية ليشارك الجميع في المسار الجبلي بشكل ناجح وشيق في أحد أجمل المواقع في منطقة عسير عقب ذلك استمع الحضور إلى أنغام الناي العسيري.