أمير تبوك يستقبل أبناء "العطوي" بعد عفوهم عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى

وأضاف: "هذه الأعمال هي ديدن هذه البلاد منذ أن تأسست وهي على دين الإسلام والتسامح، وهذا أمر تنالون به الأجر العظيم بالدنيا، وتنالون فيه الأجر في الآخرة، ويجب أن تفخروا وتُفاخروا به، ونحن أيضًا نفخر به.