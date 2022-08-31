أمير تبوك يستقبل أبناء "العطوي" بعد عفوهم عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، أبناء المواطن سلامة بن هويمل العطوي الذين تنازلوا عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى.
وثمّن أمير المنطقة لأشقاء الفقيد موقفهم الإنساني النبيل قائلًا: "باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ننقل لكم التهنئة قبل كل شيء على هذا الموقف النبيل، ونحن جميعًا أسرة واحدة، وهو ابننا مثلما هو ابنكم".
وأضاف: "هذه الأعمال هي ديدن هذه البلاد منذ أن تأسست وهي على دين الإسلام والتسامح، وهذا أمر تنالون به الأجر العظيم بالدنيا، وتنالون فيه الأجر في الآخرة، ويجب أن تفخروا وتُفاخروا به، ونحن أيضًا نفخر به.
من جانبهم، أعرب أشقاء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك على اهتمامه بشؤون أهالي المنطقة، راجين من المولى عز وجل أن يتقبل منهم هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.