30 ألف ريال لكل فائز.. "طلال الخيرية" تطلق "هاكاثون" الحلول الابتكارية لمراكز ضيافة الأطفال

وأضاف أنه من هذا المنطلق قررت "طلال الخيرية" تخصيص التحدي التنموي لعام 2024م"، ليكون في موضوع "تطوير مراكز ضيافة الأطفال"؛ حيث ستُستقبل عبر "منصة طلال الخيرية" الأفكارُ التنموية الرائدة والخلاقة من جميع المهتمين والمختصين والحريصين على تطوير مراكز ضيافة الأطفال سواءً من الأفراد أو الجمعيات الخيرية أو الشركات الناشئة.. وستوفر طلال الخيرية لهذه الأفكار خدمات الإنضاج والدراسة والتطوير، وستتيح لأصحاب المبادرات والمشاريع فرص الحوار والاجتماع مع خبراء من الجهات الاستثمارية داعمة للمشاريع الناشئة، وستتبنى "طلال الخيرية" النموذج الفائز في التحدي التنموي، وتوفر له أشكال الدعم، وتنظر في فرص الإطلاق على أرض الواقع، مع التزامها بحفظ الحقوق المشتركة لـ"طلال الخيرية" وللجهة أو الشخصية الفائزة.