تبوك.. تفعيل "مبادرات عطاء تقني" بمشاركة أكثر من 480 متطوعًا ومتطوعة

وأبان أن المبادرات استهدفت أكثر من 1900 مستفيد ومستفيدة بجميع مدن ومحافظات المنطقة، لافتًا إلى أنها نُفذت في عدد من المجالات الخيرية المختلفة؛ ومنها حملة تعظيم بيوت الله وتنظيم المصليات وسقيا الماء في الجوامع، والمشاركة في موائد إفطار الصائمين، إضافة لتوزيع السلال الغذائية وكسوة العيد.