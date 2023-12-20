"فرسان الإرادة".. برنامج يدرب ذوي اضطراب طيف التوحد على الفروسية بنجران

أطلقت جمعية إرادة التوحد بنجران اليوم، برنامج "فرسان الإرادة" لتدريب مستفيديها من ذوي اضطراب طيف التوحد على ركوب الخيل وتعليمهم الفروسية مجانًا، والذي يُعتبر من الطرق المهمة التي تساعد في تعزيز مهارات "التآزر الحركي البصري" ومهارات "التركيز والانتباه" لتنمية تواصلهم مع المحيط الخارجي.
ويمتد البرنامج لأكثر من ٢٥٠ جلسة تدريبية كمرحلة أولى، ويهدف لتنمية مهاراتهم وتمكينهم من المشاركات المحلية والإقليمية والعالمية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن دور الجمعية في تمكين ذوي اضطراب طيف التوحد بابتكار البرامج المناسبة لهم ودمجهم بالمجتمع.
وأوضح مدير الجمعية منصور سمران، أن الجمعية تسعى لاستحداث برامج مميزة تسهم في بناء وتطوير مهارات ذوي اضطراب التوحد، وتساعد مستفيديها وأسرهم في التطوير المستمر باستدامة مثل هذه البرامج.