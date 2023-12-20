"فرسان الإرادة".. برنامج يدرب ذوي اضطراب طيف التوحد على الفروسية بنجران

أطلقت جمعية إرادة التوحد بنجران اليوم، برنامج "فرسان الإرادة" لتدريب مستفيديها من ذوي اضطراب طيف التوحد على ركوب الخيل وتعليمهم الفروسية مجانًا، والذي يُعتبر من الطرق المهمة التي تساعد في تعزيز مهارات "التآزر الحركي البصري" ومهارات "التركيز والانتباه" لتنمية تواصلهم مع المحيط الخارجي.