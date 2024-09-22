رئيس بلدية محايل يرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ94

رفع رئيسُ بلدية محافظة محايل عسير أحمد بن عامر علي العربي، باسمه ونيابة عن منسوبي البلدية؛ أجملَ التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، حفظهم الله، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي، والمقيمين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ"94" للمملكة العربية السعودية.
وقال "العربي": في ذكرى اليوم الوطني الـ"94" لتوحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، يعتبر اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة نستذكر من خلالها الإنجازات التي تشهدها المملكة انطلاقًا من السياسات الحكيمة والرؤى الموفقة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، والتطور الهائل الذي عرفته المملكة في كل المجالات التي تلوح معالمها في كل مناطق البلاد في شتى الميادين، التي جعلت من التنمية الشاملة للمملكة هدفها من أجل تحقيق العيش الكريم لأبناء الشعب السعودي الوفي.
وأضاف: نحن في صدد ذكرى اليوم الوطني للمملكة، ويجب أن نجعل من هذه المناسبة وقفة تأمل وتفكر فيما تحقّق لهذا الوطن من إنجازات عملاقة تمت على أيدي قادة عظماء أمناء مخلصين أقوياء، استطاعوا بفضل الله أن يحولوا شتات الجزيرة العربية وتفرُّقها إلى كيان واحد، فأصبحت المملكة دولة لها مكانتها الريادية ومنجزاتها الحضارية ووضعها المتميز على مستوى العالم.
ودعا رئيسُ بلدية محافظة محايل عسير، المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة، وأن يؤيده بنصره، وأن يوفّق حكومتنا الرشيدة دومًا لخدمة الحرمين الشريفين، وأنْ ينصر جنودنا البواسل المرابطين على ثغور بلادنا الحبيبة، وأن يرحم شهداءهم ويشفي جرحاهم، ودام عزك يا وطن.