رئيس بلدية محايل يرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ94

وقال "العربي": في ذكرى اليوم الوطني الـ"94" لتوحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، يعتبر اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة نستذكر من خلالها الإنجازات التي تشهدها المملكة انطلاقًا من السياسات الحكيمة والرؤى الموفقة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، والتطور الهائل الذي عرفته المملكة في كل المجالات التي تلوح معالمها في كل مناطق البلاد في شتى الميادين، التي جعلت من التنمية الشاملة للمملكة هدفها من أجل تحقيق العيش الكريم لأبناء الشعب السعودي الوفي.