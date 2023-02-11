فرع "الإسلامية" و"منارات العطاء" بالشرقية ينظمان اليوم العلمي في السنة النبوية والأوقاف

بالإضافة إلى اليوم العلمي في الأوقاف (شرح باب الأوقاف كاملاً) لفضيلة الشيخ المسند/ والأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، وذلك في جامع أم عبدالله المجدوعي في الأسبوع الذي يليه فجر الخميس ٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٣م.