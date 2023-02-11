فرع "الإسلامية" و"منارات العطاء" بالشرقية ينظمان اليوم العلمي في السنة النبوية والأوقاف

يُقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية وجمعية منارات العطاء للدعوة والإرشاد بالدمام اليوم العلمي في السنة النبوية، حيث يتضمن كتاب (الموطأ) كاملاً للإمام مالك بن أنس بجامع أم عبدالله المجدوعي بمدينة الدمام خلال الفترة من ٢٣- ٢٦/ ٧ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٤- ١٧ / ٢ / ٢٠٢٣م لفضيلة الشيخ المسند، والأستاذ الدكتور يحيى بن عبدالله البكري الشهري أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك خالد.
بالإضافة إلى اليوم العلمي في الأوقاف (شرح باب الأوقاف كاملاً) لفضيلة الشيخ المسند/ والأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، وذلك في جامع أم عبدالله المجدوعي في الأسبوع الذي يليه فجر الخميس ٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٣م.
يُذكر أن المجالس العلمية بمساجد المجدوعي تحظى بالعناية من طلاب وطالبات العلم الشرعي من توفير الكتب العلمية، والضيافة إبّان وقت الاستراحة، بالإضافة إلى المتحدثين حيث تتضمن استضافات رائعة من الأكاديميين المختصين ذوي التخصصات الشرعية في مختلف جامعات المملكة العربية السعودية.