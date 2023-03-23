"عناية" تقدم خدماتها لـ350 ألف مستفيد بقيمة اقتصادية تتجاوز 77 مليون ريال

أصدرت جمعية "عناية" الصحية، تقريرها السنوي الذي تَضَمن أبرز الإنجازات والأعمال التي تحققت في عام 2022م.
وبيّن التقرير أن عدد المستفيدين من خدمات عناية الصحية والإلكترونية، قد تجاوز 350 ألف مستفيد؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية والوقائية 214.962 مستفيدًا، وأنفقت الجمعية في ذلك 74 مليونًا و108 آلاف و742 ريالًا تحملت بها كل المصاريف اللازمة.
وتبلغ القيمة السوقية لهذه الخدمات الصحية نحو 77.5 مليون ريال سعودي، وهي قيمة العلاج قبل الحسومات التي حصلت عليها من المستشفيات الخاصة ومراكز الأعمال بالمستشفيات الحكومية، والتي بلغت 39% من إجمالي التكلفة الكلية للخدمة المقدمة للمستفيدين، وتُقَدّر نسبة نموها عن العام الماضي بـ113%، وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة عدد المستفيدين من مجمع عيادات عناية الطبي، وزيادة عدد المستفيدين من البرامج الوقائية.
وأوضح التقرير أن "نسبة النمو في عدد الأطباء الاستشاريين المتطوعين في مجمع عيادات عناية بحي السويدي، ارتفع إلى 5% عن العام المنصرم بـ(138)؛ حيث بلغ عددهم في عام 2022م، 145 استشاريًّا، وبلغ عدد ساعاتهم التطوعية 4.288 بقيمة اقتصادية تُقدر بـ2.07 مليون ريال.
وفي مجال تنفيذ البرامج والفعاليات والمبادرات الوقائية والمجتمعية، تمكنت إدارة الوقاية وإدارة التطوع بالجمعية من تنظيم 102 فعالية ومبادرة من خلال 2085 متطوعًا ومتطوعة، بلغ عدد ساعاتهم التطوعية 15.128 ساعة بقيمة اقتصادية 700.376 ريال، ضمن 414 فرصة تطوعية.
وفي إطار تعزيز الصورة الذهنية للجمعية لدى أفراد المجتمع ورفع ثقافة الاهتمام بالصحة؛ ذكر التقرير أن عدد المشاهدات الإلكترونية عبر الوسائط الإعلامية بلغ 4.777.666 مشاهدة.
وأبان التقرير أن الجمعية قد حصلت ضمن التميز المؤسسي في عام 2022م على جائزتين: جائزة وزارة الصحة للتطوع، والجائزة الوطنية للعمل التطوعي.
وقد أظهر هذا التقرير أن جمعية عناية تسير بخطى حثيثة في تحقيق أهدافها وتطوير عملياتها بما يسهم في تقديم المزيد من الخدمات الصحية التي تعزز رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي وصحي، كما أنه عبّر عن الإنجازات بلغة الأرقام والرسوم البيانية التي تعكس مدى التطور والنمو الذي تشهده الجمعية.
ونوّه التقرير بأن الجمعية لم تكن لتحقق تلك الأرقام والإنجازات لولا توفيق الله عز وجل، ثم الرعاية والمساندة التي تجدها من ولاة الأمر، والدعم الذي يقدمه رجال الأعمال والشركات والمؤسسات لجمعية عناية.