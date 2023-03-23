"عناية" تقدم خدماتها لـ350 ألف مستفيد بقيمة اقتصادية تتجاوز 77 مليون ريال

وتبلغ القيمة السوقية لهذه الخدمات الصحية نحو 77.5 مليون ريال سعودي، وهي قيمة العلاج قبل الحسومات التي حصلت عليها من المستشفيات الخاصة ومراكز الأعمال بالمستشفيات الحكومية، والتي بلغت 39% من إجمالي التكلفة الكلية للخدمة المقدمة للمستفيدين، وتُقَدّر نسبة نموها عن العام الماضي بـ113%، وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة عدد المستفيدين من مجمع عيادات عناية الطبي، وزيادة عدد المستفيدين من البرامج الوقائية.