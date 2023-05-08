بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجدة يحصد شهادة الممارسة الجيدة لهيئة الغذاء والدواء

جدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي بعد التزام بنك الدم بالمستشفى، بالمعايير والشروط الموصى بها لمنشآت بنوك الدم من قِبَل الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما قام البنك بتوفير ما يزيد على ١٨ ألف وحدة دم ومشتقاتها خلال السنة الماضية؛ حيث يتم توفير جميع التحاليل لمرضى العيادات الخارجية، وكذلك المرضى المنومين ومرضى المراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك فهد بجدة.