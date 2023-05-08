بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجدة يحصد شهادة الممارسة الجيدة لهيئة الغذاء والدواء

حصل بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجدة على شهادة الممارسة الجيدة لمنشآت الدم المعتمدة من قِبَل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد لمستشفى الملك فهد بجدة، ضمن الإنجازات التي يحققها بجميع التخصصات الطبية والفنية والصحية.
وأوضح رئيس المختبر وبنك الدم غازي الغامدي، أن الحصول على شهادة الاعتماد يُعَد إنجازًا كبيرًا لبنك الدم، ويعتبر الأول على مستوى صحة جدة.
وأضاف "الغامدي" أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على ضمان موثوقية وجودة الخدمات التي يقدّمها المختبر وبنك الدم.
جدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي بعد التزام بنك الدم بالمستشفى، بالمعايير والشروط الموصى بها لمنشآت بنوك الدم من قِبَل الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما قام البنك بتوفير ما يزيد على ١٨ ألف وحدة دم ومشتقاتها خلال السنة الماضية؛ حيث يتم توفير جميع التحاليل لمرضى العيادات الخارجية، وكذلك المرضى المنومين ومرضى المراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك فهد بجدة.