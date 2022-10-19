أهالي شرورة يقدّمون شكرهم للمحافظ والجهات الحكومية المشاركة في احتفال اليوم الوطني

وقد كان اليوم الوطني لهذا العام مميزًا؛ لمشاركة المجتمع فيه متمثلًا في فتح المجال أمام الأسر المنتجة للمشاركة في منتجاتها الشعبية والحرفية، وكذلك مشاركة الأطفال في المسابقات التي تعتبر أول فعالية في المحافظة بمناسبة وطنية تختلف عن الأعوام السابقة.