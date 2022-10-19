أهالي شرورة يقدّمون شكرهم للمحافظ والجهات الحكومية المشاركة في احتفال اليوم الوطني

أعرب أهالي محافظة شرورة عن شكرهم وامتنانهم لمحافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، وجميع مدراء الإدارات الحكومية المشاركة في احتفال اليوم الوطني 92 "هي لنا دار"؛ حيث قدم الأهالي الشكر للجهات المنظمة للحفلات التي استمرت لمدة أسبوع بالمحافظة.
وقد كان اليوم الوطني لهذا العام مميزًا؛ لمشاركة المجتمع فيه متمثلًا في فتح المجال أمام الأسر المنتجة للمشاركة في منتجاتها الشعبية والحرفية، وكذلك مشاركة الأطفال في المسابقات التي تعتبر أول فعالية في المحافظة بمناسبة وطنية تختلف عن الأعوام السابقة.
وأوضحت إحدى المشاركات المشاركة من ”الأسر المنتجة" أن المهرجان ساهم في زيادة واستقطاب شريحة المتسوقين المهتمين بمنتجاتهن من العطور والبخورات.
كما أكدت مشاركة أخرى من "أسرة أخرى" أن هذه الفعاليات وفرت فرصة ملائمة لتحقيق العوائد الربحية المجزية، إلى جانب اكتساب المهارات والخبرات.