كسور وتقوس بالطبقة الأسفلتية تهدد سلامة عابري طرق محايل.. و"سبق" ترصد

اشتكى عدد من سكان محايل وعابريها من تكسّر الطبقة الأسفلتية بمداخل المحافظة ومخارجها، والذي يتسبب في إتلاف المركبات.
وتفصيلًا، تشهد مداخل محافظة محايل ومخارجها تكسرًا وتلفًا كبيرًا بطبقة الأسفلت بالطرق، ما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالعديد من المركبات التي ترتطم بطونها بالطبقة الأسفلتية.
وطالب المتضررون الجهات المعنية بسرعة التحرك لمعالجة الوضع الذي أضر بمركباتهم؛ جراء تقوّس الطبقة الأسفلتية التي تلامس بطون مركباتهم وخاصة على المدخل الشمالي والغربي للمحافظة، مستغربين تجاهل إصلاحها، خصوصًا أنها تُعتبر شريانًا رئيسيًا لربط منطقة عسير ببقية مناطق المملكة.
ورصدت "سبق"، قبل قليل، الوضع ميدانيًا، والذي يُظهر حجم المعاناة الكبير لمرتادي تلك الطرق، والذي لا يقتصر على إتلاف المركبات، بل يمكن أن يتسبب في الحوادث المرورية؛ نتيجة الانحرافات المفاجئة لقائديها في محاولة لتفاديها أو الارتطام بها.