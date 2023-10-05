كسور وتقوس بالطبقة الأسفلتية تهدد سلامة عابري طرق محايل.. و"سبق" ترصد

ورصدت "سبق"، قبل قليل، الوضع ميدانيًا، والذي يُظهر حجم المعاناة الكبير لمرتادي تلك الطرق، والذي لا يقتصر على إتلاف المركبات، بل يمكن أن يتسبب في الحوادث المرورية؛ نتيجة الانحرافات المفاجئة لقائديها في محاولة لتفاديها أو الارتطام بها.