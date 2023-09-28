محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية

استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، في مكتبه، المهندس حمدي بن دبشي الشراري رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، وذلك في إطار زيارته التفقدية لوحدة الأعمال الشمالية.
كما التقى الشراري ضمن الزيارة التي رافقه فيها مدير عام المشاريع المهندس فرحان العنزي، وماجد عبدالله العريفي محافظ القرية العليا، وعبد الله بن علي السيف محافظ النعيرية، وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض الخدمات المائية والبيئية التي تقدمها الشركة في هذه المحافظات، بالإضافة إلى شرح الخطط المستقبلية لمشاريع الشركة فيها.
كذلك تفقد المهندس الشراري المشاريع القائمة، ووقف على سير أعمالها، ونسب الإنجاز فيها، والاستعدادات لبدء بحزمة جديدة من المشاريع التي تمت ترسيتها مؤخراً، إضافة إلى الأعمال التشغيلية اليومية لمنظومة المياه والخدمات البيئية وفقاً لمؤشرات الأداء الموضوعة لهذه المحافظات، كما التقى عدداً من العملاء في المحافظات، واطلع على متطلباتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم.