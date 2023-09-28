محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية

كذلك تفقد المهندس الشراري المشاريع القائمة، ووقف على سير أعمالها، ونسب الإنجاز فيها، والاستعدادات لبدء بحزمة جديدة من المشاريع التي تمت ترسيتها مؤخراً، إضافة إلى الأعمال التشغيلية اليومية لمنظومة المياه والخدمات البيئية وفقاً لمؤشرات الأداء الموضوعة لهذه المحافظات، كما التقى عدداً من العملاء في المحافظات، واطلع على متطلباتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم.