في منجز وطني جديد.. هوية "غُروس الخيرية" تفوز بالجائزة الذهبية من ترانسفورم العالمية

حصلت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" على الجائزة الذهبية في فئة "أفضل هوية بصرية لمنظمة خيرية، غير حكومية أو غير ربحية"، خلال حفل جوائز ترانسفورم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م، وذلك في منجز وطني جديد للمؤسسات الخيرية الوطنية.
وجاء ذلك ضمن الجوائز الخمس التي حصدتها وكالة "زان" الشريك الاستراتيجي لمؤسسة "غُروس الخيرية"، والمصمم الرئيس للهوية البصرية للمؤسسة؛ حيث حصدت الوكالة عدة جوائز أخرى خلال هذا المحفل العالمي؛ ومن ضمنها: الجائزة الفضية، في فئة "أفضل استراتيجية تسمية"، والجائزة البرونزية في فئة "أفضل هوية بصرية في قطاع الرعاية الطبية والصيدلة" لـ"أيد الطبية"، وجائزة "الأكثر ترشيحاً" في فئة "أفضل توظيف للخط الطباعي" لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأخيراً الجائزة البرونزية في فئة "أفضل علامة تجارية لصاحب عمل" لوكالة "زان".
وحرصت وكالة "زان" في بناء الهوية البصرية لمؤسسة "غُروس الخيرية" وشعارها على مراعاة الأسس والمعايير العملية والمهنية المدروسة المختارة بدقة وعناية.
وتضمّنت الهوية جملة من الرموز ذات الدلالة والتعبير عن العديد من المعاني والمضامين والمدلولات التي ترتبط بشكل مباشر بالعمل الخيري والاجتماعي والتنموي؛ ومنها: (الإيثار، والمبادرة، والعطاء، واستدامة الأثر، وحب الخير، والشفافية، وغرس القيم... إلخ).
وجاءت فكرة تسمية المؤسسة باسم "غُروس"، باعتبارها من الكلمات العربية الفصيحة التي استخدمها الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي في قصائده، ومن ذلك قوله: لا هو ولد ولا خليل غبنّا.. ولا صديق ولا غُروسٍ ظليلات.
يشار إلى أن مؤسسة غُروس الخيرية هي إحدى المؤسسات الخيرية المانحة التي تهدف ضمن استراتيجيتها المعتمدة إلى تمكين الاستثمار الاجتماعي، وتنفيذ المبادرات والأعمال الخيرية النوعية التي تخدم مختلف القضايا ذات الأولوية للمنح، وتعمل أيضاً على تمكين الفئات الأقل حظاً، وتحقيق الاستدامة، والأثر الاجتماعي.
وتركز " ترانسفورم" على الاحتفاء بالأفكار الإبداعية في مجال بناء الهويات المؤسسية في المنطقة، وتُقام حفلاتها منذ سنوات في عدة دول أوربية، قبل أن تتوسع مؤخراً لتشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأقاليم آسيا.
وتُصدر "ترانسفورم" مجلة عالمية متخصصة بتغطية مجال تطوير العلامات التجارية وإعادة تصميمها.