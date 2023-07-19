في منجز وطني جديد.. هوية "غُروس الخيرية" تفوز بالجائزة الذهبية من ترانسفورم العالمية

وجاء ذلك ضمن الجوائز الخمس التي حصدتها وكالة "زان" الشريك الاستراتيجي لمؤسسة "غُروس الخيرية"، والمصمم الرئيس للهوية البصرية للمؤسسة؛ حيث حصدت الوكالة عدة جوائز أخرى خلال هذا المحفل العالمي؛ ومن ضمنها: الجائزة الفضية، في فئة "أفضل استراتيجية تسمية"، والجائزة البرونزية في فئة "أفضل هوية بصرية في قطاع الرعاية الطبية والصيدلة" لـ"أيد الطبية"، وجائزة "الأكثر ترشيحاً" في فئة "أفضل توظيف للخط الطباعي" لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأخيراً الجائزة البرونزية في فئة "أفضل علامة تجارية لصاحب عمل" لوكالة "زان".