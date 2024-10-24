رئيس جامعة المؤسس يرعى الحفل الختامي لمسابقة "إعادة تعريف البلاستيك"

وهدفت المسابقة إلى الإسهام في تعزيز الوعي بأهمية إعادة تدوير البلاستيك، وتطوير وصقل مهارات طلاب الجامعة في الابتكار في هذا المجال، وذلك عبر تشجيع الممارسات المستدامة والحلول المبتكرة، لمواجهة تحديات النفايات البلاستيكية، ضمن أربع مجالات تركيز، وهي: إدارة النفايات البلاستيكية من حيث جمعها وفرزها والتخلص منها بطرقٍ آمنة وبيئية، وإعادة استخدامها عبر ابتكار طرقٍ جديدة لاستخدام المنتجات البلاستيكية بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وإعادة تدويرها من خلال تحويل البلاستيك المستعمل بطرقٍ ميكانيكية أو كيميائية إلى مواد خام جديدة، وإعادة تصميمها بأشكالٍ ووظائف مختلفة، مع مراعاة مبادئ الاستدامة، مع تسليط الضوء على قيمة المنتجات البلاستيكية في المجتمع.