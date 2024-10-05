جامعة الملك خالد ونادي الصقور يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ عدد من الأبحاث والدبلومات

ؤوتهدف المذكرة إلى تنفيذ عدد من المبادرات التعريفية والتوعوية والبرامج التأهيلية ذات العلاقة بالصقور والصقارة، وكذلك الأبحاث والدبلومات والبرامج التدريبية ذات العلاقة بإرث الصقارة، للمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي والبيئي للصقور.
كما تهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون في مجال جذب وتشجيع المستثمرين المهتمين في مجالات الصقور، ومشاركة البيانات والدراسات والإحصاءات والمعلومات وفق الأنظمة، والتعاون في الفعاليات وجلسات العمل والمعارض والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي مذكرة التعاون للعمل على إبراز وتطوير كل ما يتعلق بالموروث التاريخي للمملكة، خصوصًا في الجوانب المعرفية بالصقور ورعايتها والمحافظة عليها، والمسؤولية البيئية تجاهها، وثقافة الصقارة وترسيخ قيمها.
فيما أوضح الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بظهران الجنوب الأستاذ الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن الاتفاقية تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجال المحافظة على الموروث الثقافي والتراثي والبيئي للصقور ودعم مجال الأنشطة فيها، والتنسيق والتعاون في مجال التعاون والتبادل العلمي والبحثي وتنفيذ المبادرات النوعية لتطوير القطاع، كما سيتم إطلاق دبلوم تربية ورعاية الصقور الذي يُعد الأول من نوعه في العالم لتأهيل العاملين ودعم المبادرات والمشاريع الاقتصادية، وحوكمة ورقمنة أعمال القطاع وفق رؤية أكاديمية وبحثية.