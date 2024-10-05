جامعة الملك خالد ونادي الصقور يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ عدد من الأبحاث والدبلومات

فيما أوضح الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بظهران الجنوب الأستاذ الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن الاتفاقية تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجال المحافظة على الموروث الثقافي والتراثي والبيئي للصقور ودعم مجال الأنشطة فيها، والتنسيق والتعاون في مجال التعاون والتبادل العلمي والبحثي وتنفيذ المبادرات النوعية لتطوير القطاع، كما سيتم إطلاق دبلوم تربية ورعاية الصقور الذي يُعد الأول من نوعه في العالم لتأهيل العاملين ودعم المبادرات والمشاريع الاقتصادية، وحوكمة ورقمنة أعمال القطاع وفق رؤية أكاديمية وبحثية.