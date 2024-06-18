"الزايدى" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وتكامل الخدمات الميسرة لضيوف الرحمن

وقال "الزايدي" إن تضافر الجهود بين كافة القطاعات المختصة، والتنسيق التكاملي بين مختلف الجهات في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، ساهم في تحقيق هذا الإنجاز غير المستغرب على بلادنا الغالية، مشيراً إلى جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتنفيذ خطة متكاملة للرقابة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للحجيج، وتنفيذ برامج الإصحاح البيئي، ومكافحة الآفات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشغيل وصيانة المشروعات الخدمية الداعمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتطرق إلى دور أمانة الطائف في دعم كافة الجهود لحجاج بيت الله الحرام خاصة وأن الطائف تعد البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وتضم أهم المنافذ البرية والجوية للمشاعر المقدسة، وبها ميقاتان للحج والعمرة.