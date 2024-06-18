"الزايدى" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وتكامل الخدمات الميسرة لضيوف الرحمن

رفع أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي باسمه وكافة منسوبي الأمانة والبلديات المرتبطة أخلص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ، وذلك امتداداً لما تبذله القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية لخدمة ضيوف الرحمن، وحشد كافة الطاقات لتقديم أفضل الخدمات، وتسخير الإمكانات البشرية والمادية للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.
وقال "الزايدي" إن تضافر الجهود بين كافة القطاعات المختصة، والتنسيق التكاملي بين مختلف الجهات في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، ساهم في تحقيق هذا الإنجاز غير المستغرب على بلادنا الغالية، مشيراً إلى جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتنفيذ خطة متكاملة للرقابة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للحجيج، وتنفيذ برامج الإصحاح البيئي، ومكافحة الآفات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشغيل وصيانة المشروعات الخدمية الداعمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتطرق إلى دور أمانة الطائف في دعم كافة الجهود لحجاج بيت الله الحرام خاصة وأن الطائف تعد البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وتضم أهم المنافذ البرية والجوية للمشاعر المقدسة، وبها ميقاتان للحج والعمرة.
وثمن "الزايدي" الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع البلدي أسوةً بجميع القطاعات، بهدف تمكينها من تنفيذ مهامها وفق خطط الحج الموسمية لهذا العام، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وهذه البلاد الغالية، ويديم عليها أمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجيج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على هذا الوطن العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.