اختتام معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بتعليم العريجاء في الرياض

اختُتِم معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بمكتب التعليم العريجاء، وسط حضور جميع المراحل التعليمية خلال الفترة الصباحية؛ حيث قامت عدة مدارس من مختلف المراحل بزيارة المعرض وفق برنامج زمني محدد.
وكان المعرض قد أقيم تحت رعاية مدير التعليم بمنطقة الرياض، وافتتحه المهندس بدر بن محمد الحارثي، مساعد المدير العام للخدمات المساندة، تحت شعار "هدف ووقاية"، بمقر ثانوية القاسم بن سلام بحضور مدير مكتب التعليم بالعريجاء ظافر بن سعيد الأحمري، ومدير إدارة الأمن والسلامة في إدارة التعليم بالرياض فراج الشهراني، ومدير الشؤون الإدارية والمالية عبدالله الدواي، ومدير إدارة المباني في الإدارة العامة للتعليم بالرياض ماجد الزهراني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والطلاب، بمشاركة مدير ثانوية القاسم بن سلام عبدالرحمن بن سعد المنيع؛ بهدف شرح معدات الدفاع المدني خلال فترة الزيارة، والاطلاع على المهام التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتثقيف المجتمع عن المخاطر المحدقة به وتلافيها قبل وقوعها.
يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية إقامة مثل هذا المعارض والفعاليات والبرامج التوعوية والزيارات، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص؛ سعيًا لإيصال الرسالة التوعوية لجميع شرائح المجتمع.
وتَضَمن المعرض العديد من الأركان التفاعلية، والمسابقات التوعوية، والمجسمات من عمل المدارس، والعروض الهادفة، والهدايا التذكارية المتنوعة؛ لتعزيز ثقافة السلامة، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بمشاركة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر السعودي والشركة السعودية للكهرباء، مصطحبين آلياتهم في شرح عملي وتجارب لعمليات الإطفاء.
وعرض كتيبات إرشادية عن كيفية السلامة والوقاية من أخطار تسرب الغاز، وكيفية التعامل مع المصابين في الحوادث والحرائق، وكيفية تجنب المخاطر الكهربائية.. إلخ.
كما شارك في المعرض عدد من المؤسسات الخاصة التي تعرض أجهزة حديثة ومتطورة تؤكد أهمية مبدأ السلامة في عالم اليوم.
وقد تم تنفيذ ورشة عمل من تقديم مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية فراج الشهراني، ومشرف الأمن والسلامة عبدالله اليحيى، ومشرفة الأمن والسلامة خلود بخاري، لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس.
وحَظِيَ المعرض بالزيارات المدرسية من جميع مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وتفاعل منسقي ومنسقات الأمن والسلامة والطلاب، وفي ختام الحفل سُلّمت الشهادات التقديرية للجهات الداعمة والمشاركة.