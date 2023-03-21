اختتام معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بتعليم العريجاء في الرياض

وكان المعرض قد أقيم تحت رعاية مدير التعليم بمنطقة الرياض، وافتتحه المهندس بدر بن محمد الحارثي، مساعد المدير العام للخدمات المساندة، تحت شعار "هدف ووقاية"، بمقر ثانوية القاسم بن سلام بحضور مدير مكتب التعليم بالعريجاء ظافر بن سعيد الأحمري، ومدير إدارة الأمن والسلامة في إدارة التعليم بالرياض فراج الشهراني، ومدير الشؤون الإدارية والمالية عبدالله الدواي، ومدير إدارة المباني في الإدارة العامة للتعليم بالرياض ماجد الزهراني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والطلاب، بمشاركة مدير ثانوية القاسم بن سلام عبدالرحمن بن سعد المنيع؛ بهدف شرح معدات الدفاع المدني خلال فترة الزيارة، والاطلاع على المهام التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتثقيف المجتمع عن المخاطر المحدقة به وتلافيها قبل وقوعها.