سواعد الخير بمكة.. 460 متطوعًا ومتطوعة قدموا 37 ألف ساعة منذ بداية رمضان

قدم 460 متطوعًا ومتطوعة من شباب وفتيات مكة بمشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أكثر من 37 ألف ساعة تطوعية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال 18 يومًا مضت من شهر رمضان المبارك.
وقال نائب المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام د.عبد الرحمن الغامدي: برنامج “شباب مكة في خدمتك” هو أحد برامج وحدة التطوع بالمشروع، ويهدف إلى تنمية شباب مكة وفتيات مكة قيميًا ومهاريًا لتبني مشروعات تطوعية مختارة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع.
وأضاف: الشباب والفتيات المشاركون قدموا حزمة من الخدمات بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في دفع العربات، وتنظيم المصلين والمعتمرين، وإرشاد التائهين وتنظيم المواقف بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة.
يذكر أن جميع المتطوعين مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي تقوم بدورها في احتساب ساعاتهم التطوعية بشكل مستمر.