سواعد الخير بمكة.. 460 متطوعًا ومتطوعة قدموا 37 ألف ساعة منذ بداية رمضان

وقال نائب المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام د.عبد الرحمن الغامدي: برنامج “شباب مكة في خدمتك” هو أحد برامج وحدة التطوع بالمشروع، ويهدف إلى تنمية شباب مكة وفتيات مكة قيميًا ومهاريًا لتبني مشروعات تطوعية مختارة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع.