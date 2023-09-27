غدًا الخميس.. إيداع أكثر من 4 ملايين و300 ألف ريال لطلاب وطالبات القنفذة

عطاءات الوطن لبنيه دائمة لا تنقطع، ومن الجميل أن تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الخميس بالتزامن مع فعاليات #التعليم_يحتفي_بالوطن في ذكرى #اليوم_الوطني93 مكافآت الطلاب والطالبات لشهر سبتمبر 2023م، والتي بلغ إجماليها أكثر من أربعة ملايين ريال.
وأكد مدير التعليم الدكتور أحمد حسن الجعفري، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين والقرى النائية وطلاب المعهد العلمي.
وأشار إلى حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، داعيًا لأبنائه وبناته بدوام التوفيق.