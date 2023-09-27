غدًا الخميس.. إيداع أكثر من 4 ملايين و300 ألف ريال لطلاب وطالبات القنفذة

‏عطاءات الوطن لبنيه دائمة لا تنقطع، ومن الجميل أن تودع إدارة ‫تعليم القنفذة يوم غد الخميس بالتزامن مع فعاليات ⁧‫#التعليم_يحتفي_بالوطن⁩ في ذكرى ⁧‫#اليوم_الوطني93⁩ مكافآت الطلاب والطالبات لشهر سبتمبر 2023م، والتي بلغ إجماليها أكثر من أربعة ملايين ريال.