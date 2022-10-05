مدرسة عبدالرحمن الغافقي بـ"المجاردة" تودِّع مديرها السابق "الشهري" وتقيم له حفل تقاعد

وألقى علي ظافر الشهري كلمة، شكر فيها منسوبي المدرسة لتكريمهم له ولابنه المتقاعد ظافر، وحثهم على مواصلة الجهود لتحمُّل مسؤولية التعليم لتأسيس جيل واعد، يساهم في دفع واستمرارية عجلة تنمية الوطن.. فطلاب اليوم هم مستقبل الغد. مؤكدًا اهتمام الدولة منذ نشأتها بالتعليم، الذي تطور بشكل لافت قياسًا بإمكانيات الدولة بين الماضي والحاضر. مبينًا فضل المعلم، لاسيما أن هذا اليوم يوافق يوم المعلم العالمي.