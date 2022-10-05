مدرسة عبدالرحمن الغافقي بـ"المجاردة" تودِّع مديرها السابق "الشهري" وتقيم له حفل تقاعد

احتفت مدرسة عبدالرحمن الغافقي الابتدائية بمكتب تعليم المجاردة مساء أمس الأربعاء بمديرها السابق ظافر علي ظافر الشهري في حفل أقامته المدرسة لـ"الشهري" لتقاعده مطلع العام الحالي، وذلك بعد قرابة ثلاثة عقود قضاها في الميدان التربوي، تنقَّل فيها بين التعليم والإدارة المدرسية.
وجاء التكريم مساء أمس الأربعاء، الذي يصادف اليوم العالمي للمعلم، وذلك بإشراف وحضور مدير المدرسة الحالي محمد أحمد الناشري. كما حضر حفل التكريم عراب التعليم والإدارة في محافظة المجاردة والد المحتفى به علي ظافر الشهري، الذي يعد أحد أوائل المعلمين في المحافظة.
وألقى علي ظافر الشهري كلمة، شكر فيها منسوبي المدرسة لتكريمهم له ولابنه المتقاعد ظافر، وحثهم على مواصلة الجهود لتحمُّل مسؤولية التعليم لتأسيس جيل واعد، يساهم في دفع واستمرارية عجلة تنمية الوطن.. فطلاب اليوم هم مستقبل الغد. مؤكدًا اهتمام الدولة منذ نشأتها بالتعليم، الذي تطور بشكل لافت قياسًا بإمكانيات الدولة بين الماضي والحاضر. مبينًا فضل المعلم، لاسيما أن هذا اليوم يوافق يوم المعلم العالمي.
ومن جانبه، شكر المحتفى به في كلمته زملاءه على حسن الوداع بمستوى حسن العمل نفسه في الميدان، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب منهم، وأن الوفاء ضمن ســمــات المعلم.. حاثًّا زملاءه على المضي قُدمًا في الاستثمار في عقول النشء.