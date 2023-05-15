رئيس إمارة تربة حائل يُقيم مأدبة غداء على شرف "الرشيدي"

أقام رئيس مركز إمارة تربة حائل، خلف بن علي الزويمل، مأدبة غداء، اليوم الاثنين، على شرف رئيس بلدية تربة حائل المكلف سعدي بن فايز الرشيدي، بعد صدور قرار أمين المنطقة بتكليفه رئيسًا للبلدية.
حضر مأدبة الغداء، مدير الشؤون المالية ببلدية تربة حائل عيد بن محمد الشمري، وعدد من موظفي الإمارة المدعوين والإعلاميين.
وكان أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أصدر أواخر شهر مارس الماضي، قرارًا بتكليف سعدي بن فايز الرشيدي، رئيسًا لبلدية تربة حائل، خلفًا لرئيس البلدية السابق المهندس رائد بن فهيد الشمري، الذي جرى تكليفه لاحقًا رئيسًا لبلدية فيد بمنطقة حائل.