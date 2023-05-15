رئيس إمارة تربة حائل يُقيم مأدبة غداء على شرف "الرشيدي"

وكان أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أصدر أواخر شهر مارس الماضي، قرارًا بتكليف سعدي بن فايز الرشيدي، رئيسًا لبلدية تربة حائل، خلفًا لرئيس البلدية السابق المهندس رائد بن فهيد الشمري، الذي جرى تكليفه لاحقًا رئيسًا لبلدية فيد بمنطقة حائل.