"شؤون الأسرة" يُنظّم ملتقى الطفولة الثالث "مستقبلنا بين أيدينا"

وبدأت جلسات الملتقى الذي شهده مسرح الملك سلمان بمدارس الرياض، بكلمة من هيلة المكيرش أمين عام مجلس شؤون الأسرة، قالت فيها: إنه خلال الـ٤ سنوات الماضية عمل المجلس على دراسة احتياجات الأسرة وإعداد الاستراتيجيات لتلبية متطلباتها، لافتة إلى أن أطفال وشباب هذا الوطن الطموح تُعوّل عليهم الآمال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جاء في أوّل محاورها: مجتمعٌ حيوي، قيمة راسخة، بيئته عامرة، وبنيانهُ متين.