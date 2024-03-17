بـ"فعاليات كفو الرمضانية".. جامعة الملك فيصل بالأحساء تعزز روابط المجتمع المحلي

أطلقت جامعة الملك فيصل بالأحساء، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك؛ وفي خطوة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق الاندماج الإيجابي مع أفراد المجتمع؛ فعاليات "ليالي كفو الرمضانية"؛ بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، ووكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس؛ بشكل يجمع بين الأبعاد التعليمية والاجتماعية والثقافية.
واشتملت الفعاليات التي تهدف لتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين الجامعة والمجتمع المحلي؛ مشاركة واسعة من طلاب الجامعة ومنسوبيها، وبرامج اجتماعية مختلفة، وإقامة محاضرات، وأنشطة ثقافية وشعبية وترفيهية، وورش عمل؛ تتركز في شعار الجامعة "جامعتنا تجمعنا"، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يبرز الرؤية الاستراتيجية للجامعة في توحيد الجهود وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الجامعة ومختلف أفراد المجتمع.
من جانبه نوه عضو هيئة التدريس بقسم الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل الدكتور فلاح بن عامر الدهمشي؛ بما تنهض به الجامعة من دور تجاه المجتمع، وذلك عبر تبنيها مثل هذه الفعاليات التي تنعكس على الفرد والمجتمع؛ حيث تمثل فعاليات "ليالي كفو الرمضانية" أنموجاً حياً لمثل هذه المناشط التي تشارك فيها الجامعة طلابها للخروج بجيلٍ يعي خدمة مجتمعه وترسخ لديه ثقافة المسؤولية الاجتماعية بكل أبعادها.
وبين أن الجامعة دأبت على ترسيخ الأعمال ذات الطابع الاجتماعي؛ لدى المجتمع الجامعي؛ في إطار جودة الحياة؛ مما يلامس هوية الجامعة تجاه التنمية المستدامة، مع تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلابها، عبر تكثيف برامج الفعاليات ذات الانعكاسات الإيجابية على الطلاب ومجتمعهم.
بدوره أكد عضو هيئة التدريس بقسم الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل عبدالعزيز بن نواف بن عبدالله اللغيصم ما تشهده محافظة الأحساء من نقلة نوعية على كافة الأصعدة بالدعم المستمر من محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود، وتبنيه مختلف المبادرات التنموية والثقافية والاجتماعية.
وأبرز دور عميد كلية الآداب مستشار رئيس الجامعة والمتحدث الرسمي الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي، ورئيس قسم الاتصال والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف الحليبي، والمشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الغنام، في إنجاح هذه الفعاليات بشكل متميز وفعّال؛ موجهاً شكره لكافة الطلاب والطالبات والفرق واللجان العاملة في فعاليات "ليالي كفو الرمضانية" على تفانيهم واجتهادهم المستمر لإظهار الحدث بالصورة التي ترتقي لتطلعات الجامعة والتزامها تجاه المجتمع.