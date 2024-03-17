بـ"فعاليات كفو الرمضانية".. جامعة الملك فيصل بالأحساء تعزز روابط المجتمع المحلي

من جانبه نوه عضو هيئة التدريس بقسم الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل الدكتور فلاح بن عامر الدهمشي؛ بما تنهض به الجامعة من دور تجاه المجتمع، وذلك عبر تبنيها مثل هذه الفعاليات التي تنعكس على الفرد والمجتمع؛ حيث تمثل فعاليات "ليالي كفو الرمضانية" أنموجاً حياً لمثل هذه المناشط التي تشارك فيها الجامعة طلابها للخروج بجيلٍ يعي خدمة مجتمعه وترسخ لديه ثقافة المسؤولية الاجتماعية بكل أبعادها.