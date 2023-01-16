"محافظ الزلفي" يلتقي وفد "عقارات الدولة" ويثمّن جهودهم في التنظيم والحماية

وتفصيلًا، اجتمع محافظ الزلفي بوفد الهيئة العامة لعقارات الدولة في مسرح الفوزان بالغرفة التجارية بالزلفي، وفي مستهل الاجتماع رحّب بأعضاء الوفد الزائر؛ مؤكدًا تعاون ودعم المحافظة كافة مع ما يخدم أهداف هذا القطاع الحيوي التي ستعود لصالح الوطن في ظل توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وبمتابعة وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.