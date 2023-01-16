"محافظ الزلفي" يلتقي وفد "عقارات الدولة" ويثمّن جهودهم في التنظيم والحماية

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اجتماعًا بأعضاء وفد الهيئة العامة لعقارات الدولة، بمشاركة مديري ورؤساء القطاعات الحكومية بالمحافظة؛ مشيدًا بجهود الهيئة في تنظيم وحماية عقارات الدولة بشكل متكامل وشفاف يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوفيرها لجميع القطاعات الحكومية.
وتفصيلًا، اجتمع محافظ الزلفي بوفد الهيئة العامة لعقارات الدولة في مسرح الفوزان بالغرفة التجارية بالزلفي، وفي مستهل الاجتماع رحّب بأعضاء الوفد الزائر؛ مؤكدًا تعاون ودعم المحافظة كافة مع ما يخدم أهداف هذا القطاع الحيوي التي ستعود لصالح الوطن في ظل توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وبمتابعة وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.
بعد ذلك استعرض أعضاء وفد الهيئة الاستراتيجية والركائز التي وضعتها لتحقيق أهدافها، كما اطلع الجميع على أعمال ومهام الهيئة العامة في سبيل تحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة تَضمن احتياجات القطاعات الحكومية المختلفة مع الالتزام التام بالاستخدام الأمثل للموارد وحمايتها ورفع كفاءتها من خلال تطبيق أعلى معايير الكفاءة والإنتاجية والحماية.
وتَخلل الاجتماعَ تبادلُ البيانات والمعلومات المشتركة، إضافة إلى حوار موسع مع القيادات الحكومية واستعراض احتياجاتها؛ من أجل تعزيز التعاون مع المنظومة الحكومية لتحقيق أهداف الزيارة لتكون محافظة الزلفي من أولى محافظات منطقة الرياض في الاستغناء عن المباني المستأجرة.
بعد ذلك قام الوفد الزائر بجولات ميدانية لعدد من المباني والمواقع الحكومية للوقوف على الفرص المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.