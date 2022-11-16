جمعية الأفلاج تقدم برنامجًا تثقيفيًّا عن "الاتجار بالأشخاص"

كما جاء في البرنامج: التطرق إلى خطر هذه الجريمة الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية، وصور الحماية لضحايا هذه الجريمة، كذلك الاستراتيجية الوطنية المعتمدة للحد منها، والبرامج الوقائية والتدريبية والبيئية الداخلية والخارجية، ودور المملكة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.