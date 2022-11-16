جمعية الأفلاج تقدم برنامجًا تثقيفيًّا عن "الاتجار بالأشخاص"

قدّمت جمعية تنمية الأفلاج، مساء اليوم الأربعاء، برنامجًا تثقيفيًّا عن جريمة الاتجار بالبشر والاستراتيجية الوطنية للحد منها.
وتضمن البرنامج الذي قدمه المدرب سعد آل زعير، نبذة عن الاتجار بالأشخاص وتعريفها وتأثيرها مجتمعيًّا ومفهوم هذه الجريمة وأنواعها والفئات المستهدفة.
وتضمن البرنامج تقديم شرح مفصل عن أركان جريمة الاتجار بالبشر، ومخاطرها النفسية المتضمنة تدنّي مستوى تقدير الذات والاضطراب في الصحة النفسية والرغبة في الانتقام والميل إلى العزلة.
كما جاء في البرنامج: التطرق إلى خطر هذه الجريمة الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية، وصور الحماية لضحايا هذه الجريمة، كذلك الاستراتيجية الوطنية المعتمدة للحد منها، والبرامج الوقائية والتدريبية والبيئية الداخلية والخارجية، ودور المملكة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.