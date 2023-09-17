الباحة.. "الزهراني" يطلق حزمة من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية

بدورها أشارت ندى الزرقوي مديرة إدارة التدريب والابتعاث للبنات إلى أن البرامج التدريبية تستهدف تدريب أكثر من 1000 متدرب ومتدربة من مختلف فئات شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات ومديري ومديرات المدارس والقيادة التعليمية، مبينة أنها انطلقت اليوم وتستمر على مدار شهر كامل في مختلف مراكز التدريب المنتشرة في محافظات المنطقة، كما بينت أن الحقائب التدريبية تنوعت لتتضمن التدريب على القيادة القائم على نقاط القوة، والمهارات المستقبلية للقائد والتحول الرقمي والأمن السيبراني وتطبيقاته التربوية، وكذلك تضمنت التدريب على قوانين التحفيز للمشرف الأكثر تأثيراً والتخطيط للتقويم وتطبيقاته التربوية، مقدمة شكرها وتقديرها للمدير العام للتعليم على دعمه المستمر لفعاليات وبرامج التدريب والابتعاث راجيه للمتدربين والمتدربات عموم الفائدة.