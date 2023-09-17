الباحة.. "الزهراني" يطلق حزمة من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية

أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني اليوم في مقر كلية الباحة الأهلية للعلوم جملة من البرامج التدريبية التي تنفذها إدارتا التدريب والابتعاث للبنين والبنات بالشراكة مع بيوت الخبرة المعتمدة في مجال التدريب بحضور عميد كلية الباحة الأهلية للعلوم الدكتور سعيد مشبب القحطاني والمساعد للشؤون التعليمية للبنين علي عوضه مديس والمساعد للشؤون التعليمية للبنات نوال بنت علي الدرمحي ومدير إدارة التدريب والابتعاث حسين علي دماس ومديرة التدريب والابتعاث للبنات ندى سعيد الزرقوي.
وبارك "الزهراني" خلال كلمته في مستهل البرنامج للملتحقين والملتحقات التحاقهم بالبرامج التدريبية، كما بيّن أهمية برامج التدريب ودورها في تطوير أداء العاملين في الميدان التربوي، بما يتوافق والخطط التطويرية لهم وبما يسهم في تطبيق التحول الرقمي في التعليم كأحد متطلبات تحسين مستوى الأداء وتجويد المخرجات، وينسجم مع رؤية الوزارة في إثراء معارف المعلمين والمعلمات ببرامج تدريبية نوعية ومستمرة.
ونوه "الزهراني" بأهمية التدريب المستمرّ باعتباره ركناً أساساً في جودة الأداء مشيراً إلى ضرورة مواكبة التعليم الحديث للتغير والتطور السريع في شتى المجالات، والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقّق الأثر الإيجابي للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو إنجاح العملية التعليمية والتربوية.
وأكد "الزهراني" أن فاعلية التدريب جاءت وفق الاحتياجات وأُثره في إحداث التغيير الإيجابي للمتدرب، والذي تتحقّق من خلاله الأهداف بصورة واضحة، متمنّياً أن ينعكس مردود هذا التدريب على أداء المعلمين داخل مدارسهم وفي أعمالهم بما يدعم رعاية وصقل مواهب الطلاب، وتقديم الرعاية الكاملة لهم بما يدعم قدراتهم الإبداعية ويذكي روح التنافس الشريف في الميدان التعليمي.
وقدّم مدير التعليم شكره وتقديره لكلية الباحة الأهلية للعلوم على تعاونها البناء وإدارتي التدريب والابتعاث وجميع القائمين والقائمات في مختلف مراكز التدريب؛ على جهودهم في إعداد البرامج التدريبية، والسعي لتحقيق أهدافها المنشودة.
بدورها أشارت ندى الزرقوي مديرة إدارة التدريب والابتعاث للبنات إلى أن البرامج التدريبية تستهدف تدريب أكثر من 1000 متدرب ومتدربة من مختلف فئات شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات ومديري ومديرات المدارس والقيادة التعليمية، مبينة أنها انطلقت اليوم وتستمر على مدار شهر كامل في مختلف مراكز التدريب المنتشرة في محافظات المنطقة، كما بينت أن الحقائب التدريبية تنوعت لتتضمن التدريب على القيادة القائم على نقاط القوة، والمهارات المستقبلية للقائد والتحول الرقمي والأمن السيبراني وتطبيقاته التربوية، وكذلك تضمنت التدريب على قوانين التحفيز للمشرف الأكثر تأثيراً والتخطيط للتقويم وتطبيقاته التربوية، مقدمة شكرها وتقديرها للمدير العام للتعليم على دعمه المستمر لفعاليات وبرامج التدريب والابتعاث راجيه للمتدربين والمتدربات عموم الفائدة.