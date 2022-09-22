"السويلم": التنمية تتواصل بجهود قادتنا لتحتل المملكة مكانة إقليمية ودولية

وتابع قائلاً: نحيي قادتنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التي تمثل ذكرى غالية على أبناء هذا الوطن، حيث يبقى اليوم الوطني يوماً تاريخياً ذلك اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، - رحمه الله.