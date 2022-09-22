"السويلم": التنمية تتواصل بجهود قادتنا لتحتل المملكة مكانة إقليمية ودولية

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أواصر المجتمع السعودي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم أن الجمعية وكل من يحب المملكة العربية السعودية يفخر باليوم الوطني هذا العام والذي يأتي في ظل نهضة اقتصادية وتنموية كبيرة تشهدها المملكة في كافة المناطق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.
وقال "السويلم" إن الذكرى تمر هذا العام في ظل تواصل جهود التنمية بقيادتهما عاماً بعد عام لتحتل المملكة مكانة إقليمية ودولية نتيجة هذا الاستقرار وهذا النمو الكبير.
وتابع قائلاً: نحيي قادتنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التي تمثل ذكرى غالية على أبناء هذا الوطن، حيث يبقى اليوم الوطني يوماً تاريخياً ذلك اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، - رحمه الله.
وشدد أن الاستقرار الذي شهدته المملكة بعد توحيدها أدى إلى نهضة تنموية شاملة في كافة مناطقها وزاد عدد سكانها حتى بلغ أكثر من 34 مليون نسمة، كما أن جميع الجهات تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.
ورفع "السويلم" التهنئة باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة بجمعية أواصر داعياً الله تعالى أن تزداد مملكتنا رقياً وتقدماً وازدهاراً وكل عام ومملكتنا الحبيبة بكل خير.