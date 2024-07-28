"مدير تعليم الطائف" يشيد بالتكامل والتناغم بين منسوبي الإدارة ويُكَرّم "الحارثي" لترقيته

من جانبه شكر "الحارثي"، للمدير العام للتعليم، هذه المبادرة والتكريم غير المستغرب، والذي يُعَد محفزًا لتقديم المزيد من الجهد في خدمة الميدان التعليمي؛ مما ينعكس على التميز لطلابنا وطالباتنا في خدمة وطننا في شتى المجالات.