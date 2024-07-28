"مدير تعليم الطائف" يشيد بالتكامل والتناغم بين منسوبي الإدارة ويُكَرّم "الحارثي" لترقيته

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالتكامل والتناغم بين الإدارات والأقسام والوحدات في الإدارة، والعمل الدؤوب والجهد المبذول من الجميع للرقي بالعمل وتحقيق الأهداف المنشودة وفق سياسة الوزارة.
وأثنى الغامدي خلال تكريمه صباح اليوم مساعد المدير العام للخدمات المهندس عبدالعزيز بن حامد الحارثي، لترقيته للمرتبة الثانية عشرة، وبحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام بالإدارة؛ على الجهود المبذولة في إدارات الخدمات.
من جانبه شكر "الحارثي"، للمدير العام للتعليم، هذه المبادرة والتكريم غير المستغرب، والذي يُعَد محفزًا لتقديم المزيد من الجهد في خدمة الميدان التعليمي؛ مما ينعكس على التميز لطلابنا وطالباتنا في خدمة وطننا في شتى المجالات.