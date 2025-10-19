المندوب السعودي لدى التعاون الإسلامي يستقبل نظيره البنجلاديشي في جدة

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المختلفة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين بما يخدم أهداف المنظمة التي تُعد ثاني أكبر منظمة دولية حكومية متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة إسلامية من القارات الإفريقية والآسيوية والعربية، إلى جانب العديد من المراقبين والمبعوثين من دول غير أعضاء، فضلًا عن المنظمات المتخصصة والأجهزة التابعة ذات العلاقة.