المندوب السعودي لدى التعاون الإسلامي يستقبل نظيره البنجلاديشي في جدة

استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمكتبه في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، نظيره السفير محمد جاويد باتواري، المندوب الدائم لجمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المنظمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المشترك بين المندوبين الدائمين، ودعم التنسيق المستمر الذي يسهم في دفع مسيرة العمل الإسلامي المشترك نحو مزيد من التقدم والتطور، ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المختلفة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين بما يخدم أهداف المنظمة التي تُعد ثاني أكبر منظمة دولية حكومية متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة إسلامية من القارات الإفريقية والآسيوية والعربية، إلى جانب العديد من المراقبين والمبعوثين من دول غير أعضاء، فضلًا عن المنظمات المتخصصة والأجهزة التابعة ذات العلاقة.