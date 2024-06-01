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"تعليم نجران" تُطلق مبادرة القبول الموحد لخدمة أولياء الأمور٠٠ غدًا
تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية لهم لإنجاز معاملاتهم
تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران غدًا مبادرة القبول الموحد للعام الثاني على التوالي خدمةً لشركاء النجاح (أولياء الأمور)، وذلك بمبنى بيت الطالب بالمنطقة.
وتهدف المبادرة إلى تيسير إجراءات القبول، والتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم، وتقديم الخدمات لهم بمشاركة الجهات كافة ذات العلاقة.
وصرح منصور بن عبدالله آل شريم، المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، بأن مبادرة القبول الموحد تقدم خدمة سريعة وبجودة عالية للمستفيدين؛ وذلك لإنجاز معاملاتهم، ومتابعة متطلباتهم، والعمل على مواصلة التطوير والتحسين، بالتعاون مع الجهات كافة.