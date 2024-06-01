"تعليم نجران" تُطلق مبادرة القبول الموحد لخدمة أولياء الأمور٠٠ غدًا

وصرح منصور بن عبدالله آل شريم، المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، بأن مبادرة القبول الموحد تقدم خدمة سريعة وبجودة عالية للمستفيدين؛ وذلك لإنجاز معاملاتهم، ومتابعة متطلباتهم، والعمل على مواصلة التطوير والتحسين، بالتعاون مع الجهات كافة.