بعامها الـ 18.. "جائزة العرابي" تكرّم 100 متفوق ومتفوقة بمختلف المراحل التعليمية
تحتفل جائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي للتفوق العلمي في عامها الثامن عشر على التوالي بعد غدٍ بنخبة من المتفوقين والمتفوقات في مختلف المراحل التعليمية وذلك بأحد الفنادق بمحافظة الطائف بحضور عددٍ من الأكاديميين والتربويين والأعيان، وذلك برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود.
ويشمل التكريم لهذا العام 100 مكرم ومكرمة من طلاب وطالبات الثانوية العامة المتفوقين وكذلك من الحاصلين على درجة البكالوريوس وهم على رأس العمل ومن حملة الدكتوراه والمعلمين والمعلمات ممن لهم دور بارز ومتميز في مجال عملهم ودراستهم ومن حفظة كتاب الله.
وصرّح الدكتور ساعد الحارثي بأن رعاية أمير الطائف هذا العام لحفل الجائزة يعد إضافة كبيرة ودعمًا لأهداف الجائزة والتي حققت ولله الحمد كثيرًا من أهدافها، مشيرًا إلى أنها تُسهم في المقام الأول إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي والتميز والإبداع.
وأكد "الحارثى" أن السير في هذا المنهج ينسجم مع رؤية المملكة 2030م والتي تهدف إلى تطوير التعليم العام، وأن هذا العمل ما هو إلا قطرة في بحر ما تقوم به الدولة -رعاها الله- في مجال تشجيع طلبة العلم والعلماء من أجل النهوض بهذه البلاد والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.