بعامها الـ 18.. "جائزة العرابي" تكرّم 100 متفوق ومتفوقة بمختلف المراحل التعليمية

وأكد "الحارثى" أن السير في هذا المنهج ينسجم مع رؤية المملكة 2030م والتي تهدف إلى تطوير التعليم العام، وأن هذا العمل ما هو إلا قطرة في بحر ما تقوم به الدولة -رعاها الله- في مجال تشجيع طلبة العلم والعلماء من أجل النهوض بهذه البلاد والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.