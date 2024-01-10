تقاعدت بعد رحلة في التعليم دامت 33 عامًا.. حرم "أمير الجوف" تشكر "الشايع"

وكان المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني، قد كرم الدكتورة جميلة الشايع على جهودها المبذولة والمميزة وإخلاصها وتفانيها أثناء عملها، وخدمتها التي دامت لأكثر من ٣٣ عامًا، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح والسداد.