استعدادًا للموسم الجديد.. توزيع 168 ألف كتاب على ٣٧٥ مدرسة بالمخواة

أنهت إدارة تعليم المخواة تسليم 168 ألف كتاب من المقررات المدرسية لـ 375 مدرسة للبنين والبنات استعدادًا للعام الدراسي القادم 1444هـ.
وأوضح مدير تعليم المخواة علي الجالوق أن ذلك يأتي ضمن الاستعدادات للعام الدراسي بهدف تهيئة المدارس بكل احتياجاتها من التجهيزات المدرسية، والكتب، والصيانة الشاملة.. موضحًا أن الكتب التي تم الشروع في تسليمها سيتم توزيعها الأسبوع المقبل على 32 ألف طالب وطالبة، يدرسون في مختلف المراحل.
وأضاف الجالوق بأن أعمال الصيانة الدورية للمدارس تتواصل، ويجري تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لـ 7 مدارس في مختلف القطاعات، فيما تتم صيانة المكيفات ونظافتها في جميع المدارس وفق عقود الصيانة، كما استهلت فِرق النظافة أعمالها من أجل تهيئة المدارس لاستقبال منسوبيها قبل عودتهم.
وأضاف بأن التطوير المهني يواصل تنفيذ برامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية. وبلغ عدد البرامج التدريبية 23 برنامجًا في 12 مجالاً، تنوعت بين الأمن السيبراني والاختبارات الدولية والقيادة وفق رؤية 2030، استفاد منها أكثر من 1200 معلمة.
وأضاف بأن البرامج تضمنت التدريب على نظام المسارات للمرحلة الثانوية والتقويم، واستخدامات الذكاء العاطفي في التعليم، وأساليب التقويم والتخطيط، وأساليب الحد من التنمر بين الطلاب.
وبيَّن أنه تم إعلان إجراءات النقل الداخلي ومقابلات المتقدمين على الوظائف التعليمية، واستكمال متطلبات التوسع في مدارس الطفولة المبكرة، إضافة إلى إنهاء حركة النقل والتكليف لمديري ومديرات المدارس قبل بدء إجازة الصيف؛ وذلك بهدف دعم الجاهزية للعام الدراسي.
وأشار الجالوق إلى أنه تم استكمال تنفيذ قرارات المدارس المضمومة، واستثمار كوادرها في تسديد الاحتياج من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، كما تواصل لجنة إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية التعاقدية بتعليم المخواة إجراء المقابلات للمعلمين الجدد بمبنى الإدارة للبنين ومبنى الشؤون التعليمية للبنات.