استعدادًا للموسم الجديد.. توزيع 168 ألف كتاب على ٣٧٥ مدرسة بالمخواة

وأوضح مدير تعليم المخواة علي الجالوق أن ذلك يأتي ضمن الاستعدادات للعام الدراسي بهدف تهيئة المدارس بكل احتياجاتها من التجهيزات المدرسية، والكتب، والصيانة الشاملة.. موضحًا أن الكتب التي تم الشروع في تسليمها سيتم توزيعها الأسبوع المقبل على 32 ألف طالب وطالبة، يدرسون في مختلف المراحل.